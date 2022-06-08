Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı - Haberler

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Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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İngiltere'de yayınlanan ve çok sayıda izleyicisi olan Aşk Adası (Love Island) programına katılan efsane futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma'nın görüntüleri olay yarattı. Gemma, yarışmadaki sevgilisini başka bir yarışmacı ile aldattı.

Radiotimes'da yer alan habere göre, İngiltere'nin reyting rekortmeni yarışması Love Island'a katılan efsane futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma Owen'ın programda yaptıklarıgündemi sarstı.Gemma Owen, programda ilişki yaşadığı Liam Lıewellyn'i İtalyan yarışmacı Davide Sancliment ile öpüşerek aldattı.

Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı

"AHLAKLI BİRİNİ ARIYORUM"

Yarışmada yaptığı bu hareketle ile gündeme oturan 19 yaşındaki Gemma bu olayın ardından: "Gerçekten aile odaklı bir adam arıyorum, bu çok önemli. İyi ahlaklı olmalı" ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı

Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı

Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı

Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Michael Owen Spor Haberler

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