Efsane futbolcu Pele'den futbol dünyasını yıkan haber

Kanser hastalığı nedeniyle üç haftadan uzun süredir hastanede tedavi gören efsane futbolcu Pele'nin durumunun kötüye gittiği açıklandı. Pele'nin kızı Kely Nascimento sosyal medyadan yaptığı açıklamada Noel'i evde geçiremeyeceklerini belirtirken, "Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik." ifadelerini kullandı.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve üç kez Dünya Kupası kaldıran Pele'nin sağlık durumundaki yeni gelişme hayranlarını üzdü.

NOEL'İ HASTANEDE GEÇİRECEK

Üç haftadır uzun süredir hastanede kanser tedavisi gören Pele'nin sağlık durumu kötüye gitti. Böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyan efsane futbolcunun Noel'i hastanede geçireceği açıklandı.

"BURADA KALMAK DAHA İYİ OLACAK"

Pele'in kızı Kely Nascimento sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Noel'de evde olamayacaklarını belirtirken, "Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik." ifadelerini kullandı.