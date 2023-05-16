Eskişehirspor, TFF 3. Lig mücadelesinde ağırladığı Entegre Solar Elazığspor'a 6-3 mağlup oldu ve ligin bitimine bir hafta kala Bölgesel Amatör Lige düşmesi kesinleşti.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig mücadelesinde ağırladığı Entegre Solar Elazığspor'a 6-3 mağlup oldu ve ligin bitimine bir hafta kala Bölgesel Amatör Lige düşmesi kesinleşti. Bu durum siyah kırmızı takıma gönül bağlayanlarda büyük üzüntü oluşturdu.

Lige tutunması için mutlak galibiyet alması gereken Eskişehirspor, 33. hafta mücadelesinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda Entegre Solar Elazığspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 6-3 mağlup olarak ayrılan kırmızı-siyahlı ekibin 3. Lige veda etmesi kesinleşti. Ligin bitimine bir hafta kala 15. sırada yer alan Yomraspor ile puan farkı 8'e yükselen 58 yıllık efsane kulüp, 2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.

Efsane Eskişehirspor'un amatör lige düşmesiyle taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Stat: Eskişehir Atatürk

Hakemler: Muhammed Mehmetcan Söylemez, Mehmet Saldıraner, Mustafa Güçer

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Ömer İnan, Bartu Göçmen, İsmet Kavuştu, Tufan Kelleci, Tolga Yakut, Onur Bayramoğlu, A. Hamza Ok, Barış Memiş, İlker Sayan, Onur Arı

Yedekler: Enes Sancar Şahin, Arda Okumuş, Berkay Tanır, Ayberk Altan, İsmail Haktan Odabaşı, Serdar Sudun, Melih Bostan

Teknik Direktör: Sezgin Coşkun

Entegre Solar Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı, Hasan Ekici, Ensar Çavuşoğlu, Muhammed İşler, Hakan Bozkurt, Tevfik Pala, Mesut Saray, Salih Polatdemir, Ahmet Öztürk, Fatih Kıran, Emre Vezir

Yedekler: Ali Can, Zeynullah Türkay, Muhammed Kavaklı, Burak Konaç, Eren Moroğlu, Cihan Canpolat, Ahmet Ormanoğlu,

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Goller: Dk.7, 67, 76 Onur Arı (Eskişehirspor), Dk. 5 (pen.) ve Dk. 45+1 Mesut, Dk. 34 ve 81 Salih, Dk.61 Emre, Dk. 90+4 Ahmet Öztürk

Kartlar: Dk. 85 Onur Arı, Dk. 88 Bartu Göçmen, Dk. 87 Cihan Canpolat - ESKİŞEHİR