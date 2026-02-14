Haberler

NBA efsanelerinden Chris Paul, 40 yaşında emekliliğini açıkladı

NBA'in önemli isimlerinden Chris Paul, Toronto Raptors tarafından serbest bırakılmasının ardından 21 yıl süren kariyerine son verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla basketbola veda ettiğini duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) efsanelerinden Chris Paul, Toronto Raptors tarafından serbest bırakılmasının ardından 40 yaşında parkelere veda ettiğini duyurdu.

ABD'li yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte bu kadar. 21 yılın ardından basketbola veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

Chris Paul, NBA tarihinin en büyük oyun kurucularından biri olarak kabul edilirken 12 kez NBA All-Star seçilmiş ve 2006 yılında ise "Yılın Çaylak Oyuncusu" ödülünü kazanmıştı.

Paul, NBA tarihinde hem asist (12 bin 552) hem de top çalma (2 bin 728) kategorilerinde ikinci sırada bulunuyor.???????

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
