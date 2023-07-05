Efes Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzunda Yüzme Kursları Başlıyor

Efes Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzunda A Milli Takım ve Fenerbahçe Spor Kulübü A Takım Antrenörleri Bahar Oktay ve Türker Oktay gözetiminde düzenlenecek yüzme kursları 10 Temmuz'da başlayacak. Kurslara katılım için başlayan kayıtlar 7 Temmuz'a kadar devam edecek. Efes Selçuk Belediyesi ile Olimpik Performans Spor Kulübü Derneği arasında bir protokol gereğince başlayacak yüzme dersleri ile Efes Selçuk'ta çok sayıda çocuk ve yetişkin yüzme kurslarına katılabilecek. Kurslar haftada 2 gün yetişkin, 2 gün kadınlara yönelik Aqua Gym ve 4- 14 yaş arası çocuklar için ayrı olarak düzenlenecek. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla düzenlenecek kurslar ile ilgili kurs ücretleri için ve ayrıntılı bilgi için 0 552 207 94 10- 0 552 207 94 11 numaraları telefonlardan bilgi alınabilecek. Ayrıca Efes Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzuna Pazartesi- Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 12.30 itibariyle; Cuma -Cumartesi-Pazar 10.00 itibariyle ücretli Halk Girişi sağlanacak.

Efes Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzunda A Milli Takım ve Fenerbahçe Spor Kulübü A Takım Antrenörleri Bahar Oktay ve Türker Oktay gözetiminde düzenlenecek yüzme kursları 10 Temmuz'da başlayacak. Kurslara katılım için başlayan kayıtlar 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

Efes Selçuk Belediyesi ile Olimpik Performans Spor Kulübü Derneği arasında bir protokol gereğince başlayacak yüzme dersleri ile Efes Selçuk'ta çok sayıda çocuk ve yetişkin yüzme kurslarına katılabilecek. Kurslar haftada 2 gün yetişkin, 2 gün kadınlara yönelik Aqua Gym ve 4- 14 yaş arası çocuklar için ayrı olarak düzenlenecek.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla düzenlenecek kurslar ile ilgili kurs ücretleri için ve ayrıntılı bilgi için 0 552 207 94 10- 0 552 207 94 11 numaraları telefonlardan bilgi alınabilecek.

Ayrıca Efes Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzuna Pazartesi- Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 12.30 itibariyle; Cuma -Cumartesi-Pazar 10.00 itibariyle ücretli Halk Girişi sağlanacak.