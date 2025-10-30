Efeler Ligi'nde 2. Hafta Maç Sonuçları
SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçların sonuçları belli oldu. Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu 3-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı.
SMS Grup Efeler Ligi'nin 2 haftası Fenerbahçe Medicana- Spor Toto karşılaşmasıyla tamamlandı.
Sezonun 2. haftasında sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Medicana-Spor Toto: 3-0
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor: 3-1
Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlik: 0-3
Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart: 1-3
Gaziantep Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediye: 3-2
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor