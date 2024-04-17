Efeler 09 Spor U19 Takımı Play-Off'ta Turgutluspor ile karşılaşacak

TFF U-19 Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grup'ta şampiyon olan Efeler 09 Spor U19 Takımı, Play-Off Son 16 turunda Turgutluspor U19 Takımı ile karşılaşacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele 18 Nisan saat 15.00'te başlayacak. Tek maç eleme usulü oynanacak müsabakada Efeler 09 SFK U19 Takımı kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek.

Efeler 09 Spor U19 Takımı, 10 takımın mücadele ettiği grupta sezonu lider tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Çıktığı 18 maçta 12 galibiyet alan yeşil beyazlılar, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Grubu 26 averajla 39 puanla tamamlayan Efeler 09 U19 Takımı, attığı 40 golle grupta en fazla gol atan takım olma başarısına da ulaşmış oldu. - AYDIN