Efeler 09 Spor, sol bek oyuncusu Polat Ertek'i transfer etti

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, geçen sezon Hendekspor'da forma giyen Polat Ertek'i transfer etti. Muğla'lı oyuncu, kariyerinde çeşitli takımlarda forma giydi ve toplamda 12 gol attı. Efeler 09 SFK, Polat Ertek'e başarılar diledi.