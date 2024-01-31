Efeler 09 Spor, evinde Sapancaspor'u ağırlayacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor, ligin 18. haftasında evinde Sapancaspor'u ağırlayacak. Cumartesi günü İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Ligde geçen hafta Ankara deplasmanında Hacettepe'yi 1-0 mağlup eden yeşil beyazlı ekip, 28 puanla play-off hattındaki yerini korurken, Sapanca maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-2 mağlup eden yeşil beyazlılarda hedef ise mutlak galibiyet. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta kadroda yer almayan Aydınlı futbolcu Uğur Çetinkaya ise bu maçta kadroya geri dönecek. - AYDIN