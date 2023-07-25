Efeler 09 SFK Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Teknik direktör Veyis Kanber yönetiminde Adnan Menderes Üniversitesi Stadı'nda sahaya inen yeşil-beyazlı ekip, geçen yıl Play-Off'ta kaçırdığı 2'nci Lig hedefine bu sezon ulaşmayı hedefliyor. Geçen sezondan Kemal Mert Özyiğit, Sabutay Alper Bayülken, Uğur Çetinkaya ve Abdullah Filiz ile yeniden anlaşma sağlayan Efeler 09 SFK dış transferde ise Tayyip Mevlüt Kaya, Deniz Karadeniz, Enescan Özdemir ve Polat Ertek ile anlaşma sağlamıştı.

Teknik direktör Veyis Kanber, sezonu en iyi şekilde tamamlama hedeflerinin olduğunu belirterek, "Aydın'da sahaya inerek top başı yaptık. 2023-2024 sezonunun bugün ilk antrenmanını yapıyoruz. Rabbim kazasız belasız bir sezon nasip etsin inşallah. Hedefimiz bu yeni sezonda ligi en üst seviyede tamamlamak. Bu sezon çok zor bir grubumuz var. Biz bilindiği gibi geçen sezon 2'nci Lig'in kapısından döndük. Bu sezonda da bu takımı da layıkıyla en iyi yerlere getirmek istiyoruz. Hedefimizi yerine getirmek tüm Aydın halkımızı ve taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi.