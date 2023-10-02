Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Eynesil Belediyespor maçını değerlendirdi.

TD Veyis Kanber yaptığı açıklamada, "Çok rahat kazanabileceğimiz maçta, golden sonra cömertçe harcadığımız pozisyonlar farkı getirmeyince, uzatmaların son dakikasında yediğimiz gol ile evimizde 2 puan bıraktık. Bunun için çok üzgünüz. Rakip takım ilk yarıda oyunu soğutmaya çalıştı. Taçlarda, autlarda oyun oynanmasına izin vermedi. Hakem de buna göz yumdu. İkinci yarıda rüzgarla birlikte oyun bozuldu. Hakemin kararları tamamen rakipten yana oldu. Bulduğumuz karşı karşıya iki gol pozisyonunu da harcayınca maçın sonucunun beraberlik olması kaçınılmaz oldu. Son dakikada hakemin verdiği penaltı pozisyonu faul olsa bile 18'in içinde değil, dışında olan bir hareket olarak görünüyor. Takdir haklarını tamamen rakipten yana kullanan hakem, Karadeniz bölgesinden olması nedeniyle şüphe uyandırdı. TFF'nin böyle bir maça neden o bölgeden bir hakem verdiğini anlamış değiliz. Maalesef çok üzgünüz. Önümüzdeki Amasyaspor FK maçında bu iki puanı telafi etmeye çalışacağız" dedi. - AYDIN