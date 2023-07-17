Efeler 09 SFK, Teknik Direktör Veyis Kanber ile Yeniden Anlaştı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, 2023-24 sezonu için Teknik Direktör Veyis Kanber ile yeniden anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon takımda başarılı bir grafik çizen Kanber'in, bazı oyuncuların kadroda kalmasını istediği öğrenildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, 2023-24 sezonu için Teknik Direktör Veyis Kanber ile yeniden anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan yeşil beyazlı ekip, teknik direktör Veyis Kanber ile bir araya geldi. Geçtiğimiz sezon takımda başarılı bir grafik çizen teknik direktör Veyis Kanber ile görüşen Efeler 09 SFK Kulüp Başkanı Eymen Atay'ın, yeni sezon için el sıkıştığı öğrenildi.

Aynı zamanda görüşmede ikilinin takımda kalacak ve ayrılacak oyuncularla ilgili de konuştukları öğrenilirken, Kanber'in takımın başarısında rol oynayan Sabutay, Umut Kaya, Süleyman Çelik ve Furkan Tuşik'in kadroda kalmasını istediği bilgisine ulaşıldı.

Konu ile ilgili Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada "Kulüp Başkanımız Av. Eymen Atay ile bugün bir araya gelen hocamız Veyis Kanber, yeni sezon için yapılan anlaşma sonrasında birlikte poz verdiler. Öte yandan geçen sezon profesyonel liglerdeki ilk yılımızda başarılı bir grafik sergileyen Teknik Direktörümüz Veyis Kanber ile normal sezonu 3. sırada tamamlamış, 2. Lig'e yükselme Play-Off maçlarında yarı final heyecanı yaşamıştık. Teknik Direktörümüz Veyis Kanber hocamıza yeniden hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN