Efeler 09 SFK, Pazarspor ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup 21. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Rize deplasmanında rakibi Pazarspor ile 0-0 berabere kalırken, maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Veyis Kanber; "Bozuk zeminde maç boyunca kapalı savunma yapan takıma karşı çözüm üretmeye çalıştık" dedi.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK, "şampiyonluk" sloganıyla yeni sezonda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, geçtiğimiz hafta 1-1'lik Pazarspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Veyis Kanber ise her geçen gün daha iyiye gittiklerine vurgu yaptı. Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber yaptığı açıklamada, "Bozuk zeminde maç boyunca kapalı savunma yapan takıma karşı çözüm üretmeye çalıştık. Doksan dakika boyunca üstün olan ve oynamaya çalışan takım bizdik. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Deplasmandan 1 puanla ayrıldık" ifadelerine yer verdi. - AYDIN