Efeler 09 SFK, Hacettepe 1945 SK'yı 4-1 mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup 2. haftasında Efeler 09 SFK, evinde Hacettepe 1945 SK'yı 4-1 mağlup etti. Maçta Efeler 09 SFK'nın gollerini Furkan Çarkçı, Burak Özbakır, Uğur Çetinkaya ve Atakan Akbulut kaydederken, Hacettepe 1945 SK'nın tek golünü Hakan Bozkurt attı.
TFF 3. Lig 2. Grup 2. haftasında Efeler 09 SFK, evinde Hacettepe 1945 SK'yı 4-1 mağlup etti.
Hakemler: Mehmet Terece, Aykut Yılmaz, Abdulkadir Yılmazoğlu
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Deniz dk. 60), Mert Efe (Tayyip Mevlüt dk. 70), Furkan Ç. (Polat dk. 73), Furkan K., Sabutay Alper, Burak (Atakan dk. 70), Muhammed Fatih, Tuğay (Ömer dk. 60), Hakan Can, Uğur
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Hacettepe 1945 SK: Numan, Rahmi Can (Murat dk. 8), Efe Can (Osman Emirkan dk. 80), Fatih (Muhammet Furkan dk. 80), Çağrı, Tunahan, Gürkan, Bayram Can, Emre Can (Hakan dk. 22), Furkan, Fehmi
Teknik Direktör: Ümit Dohman
Goller: Furkan Çarkçı (dk. 1), Burak Özbakır (dk. 18 pen.), Uğur Çetinkaya (dk. 87), Atakan Akbulut (dk. 90+6) (Efeler 09 SFK), Hakan Bozkurt (dk. 65) (Hacettepe 1945 SK)
Sarı kartlar: Hakan Can Durdu, Ömer Turan (Efeler09 SFK), Tunahan Akpınar (Hacettepe 1945 SK) - AYDIN