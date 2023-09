Efeler 09 SFK, Hacettepe 1945 SK'yı 4-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup 2. haftasında Efeler 09 SFK, evinde Hacettepe 1945 SK'yı 4-1 mağlup etti.

Hakemler: Mehmet Terece, Aykut Yılmaz, Abdulkadir Yılmazoğlu

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Deniz dk. 60), Mert Efe (Tayyip Mevlüt dk. 70), Furkan Ç. (Polat dk. 73), Furkan K., Sabutay Alper, Burak (Atakan dk. 70), Muhammed Fatih, Tuğay (Ömer dk. 60), Hakan Can, Uğur

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Hacettepe 1945 SK: Numan, Rahmi Can (Murat dk. 8), Efe Can (Osman Emirkan dk. 80), Fatih (Muhammet Furkan dk. 80), Çağrı, Tunahan, Gürkan, Bayram Can, Emre Can (Hakan dk. 22), Furkan, Fehmi

Teknik Direktör: Ümit Dohman

Goller: Furkan Çarkçı (dk. 1), Burak Özbakır (dk. 18 pen.), Uğur Çetinkaya (dk. 87), Atakan Akbulut (dk. 90+6) (Efeler 09 SFK), Hakan Bozkurt (dk. 65) (Hacettepe 1945 SK)

Sarı kartlar: Hakan Can Durdu, Ömer Turan (Efeler09 SFK), Tunahan Akpınar (Hacettepe 1945 SK) - AYDIN