Efeler 09 SFK, Göztepe'den genç stoper Alihan Al'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Efeler 09 SFK, Bulvarspor ile berabere kaldığı maçın ardından Göztepe'den 18 yaşındaki stoper Alihan Al ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

AYDIN,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Bulvarspor'la 0-0 berabere kalan Efeler 09 SFK, Göztepe'den 18 yaşındaki stoper Alihan Al ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda formamızı giyecek olan ve gelecek vadeden stoperimiz Alihan Al'a hoş geldin diyor, Efe armamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Göztepe'de futbola başlayan Alihan, geçen yıl profesyonel sözleşme imzalamıştı. Genç krampon ilk kez profesyonel ligde görev yapacak.