Efeler 09 SFK, deplasmanda Sapancaspor'u 3-2 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, deplasmanda ilk yarıyı 2-1 geride tamamlayıp 3-2 kazandıkları Sapancaspor maçını değerlendirdi.

Bu galibiyetle grupta 3 maç sonunda 7 puanla ikinci sıraya tırmanan Aydın ekibinde Kanber, "Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı fakat iki kez geriye düştük. Her geri düşüşte mücadeleyi bırakmayıp, pes etmeyen, vazgeçmeyen, aksine daha büyük bir çaba ile karşılık verip oyunu çeviren oyuncularımızı kutluyorum. Aydın'a 3 puan ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta da içeride oynayacağımız Eynesil Belediyespor maçı ile galibiyet serimizi 3 maça çıkarmak istiyoruz" dedi.