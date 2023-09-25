Efeler 09 SFK, deplasmanda Sapancaspor'u 3-2 mağlup etti
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Efeler 09 SFK, deplasmanda Sapancaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Veyis Kanber, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı ve önümüzdeki maçta galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirtti.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, deplasmanda ilk yarıyı 2-1 geride tamamlayıp 3-2 kazandıkları Sapancaspor maçını değerlendirdi.
Bu galibiyetle grupta 3 maç sonunda 7 puanla ikinci sıraya tırmanan Aydın ekibinde Kanber, "Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı fakat iki kez geriye düştük. Her geri düşüşte mücadeleyi bırakmayıp, pes etmeyen, vazgeçmeyen, aksine daha büyük bir çaba ile karşılık verip oyunu çeviren oyuncularımızı kutluyorum. Aydın'a 3 puan ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta da içeride oynayacağımız Eynesil Belediyespor maçı ile galibiyet serimizi 3 maça çıkarmak istiyoruz" dedi.