Efeler 09 SFK deplasmanda Pazarspor ile berabere kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Efeler 09 SFK, deplasmanda Pazarspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Efeler 09 SFK deplasmanda Pazarspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Burak Filik, Hüseyin Sağlık, Mustafa Sert
Pazarspor: Halil, Emre, Muhammet Emre (Mustafa dk. 90+2), Batuhan, Esat (Göktuğ dk. 90+2), Ahmet Can, Muhammet Ensar, Aykut, Efe Taylan (Yavuz dk. 69), Emircan, Furkan (Hacı Şükrü dk. 80)
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan, Enescan (Uğur dk. 69), Furkan K. (Enver Abdullah dk. 78), Sabutay Alper, Enis (Murat dk. 89), Polat (Furkan Ç. dk. 79), Burak, Tuğay (Atakan dk. 89), Hakan Can, Tayyip Mevlüt
Sarı kartlar: Ahmet Can Arık, Göktuğ Yılmaz (Pazarspor), Furkan Külekci, Furkan Çarkçı, Uğur Çetinkaya (Efeler 09 SFK) - AYDIN