Efeler 09 SFK, Balıkesirspor'dan Enes Karabulut'u transfer etti
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Efeler 09 SFK, stoper Enes Karabulut ile anlaşmaya vardı ve resmi imzayı attırdı. Karabulut, son 3 sezondur Balıkesirspor'da forma giyiyordu.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekibi Efeler 09 SFK transferde Balıkesirspor'dan anlaşmaya vardığı stoper Enes Karabulut'a resmi imzayı attırdı. Futbola Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da başladıktan sonra son 3 sezondur Balıkesirspor'da top koşturan 21 yaşındaki Enes Karabulut, 1'inci Lig'de 5, TFF 2'nci Lig'de 8, 3'üncü Lig'de 5 ve Türkiye Kupası'nda 4 kez forma giydi.