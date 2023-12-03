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Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup etti

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TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Eskişehir deplasmanında rakibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti. Maçta Tayyip Mevlüt Kaya ve Burak Özbakır'ın golleriyle galip gelen Efeler 09 SFK, üç puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Eskişehir deplasmanında rakibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti.

Stat: Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Volkan Kaan Topal, Erdoğan Sertan Akman

Anadolu Üniversitesi: Şener, Rıdvan, Umut, Yasin (Dk. 70 Nuri Fatih), Ulaş (Dk. 62 Onur), İbrahim, Halil İbrahim, Muhammed Emin (Dk. 84 Yiğit), Enes (Dk. 84 Metin Emre), Abdullah, Ali Fırat

Teknik Direktör: Sertaç Gezer

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Köksal, Berkan (Dk. 82 Deniz), Furkan Ç. (Dk. 84 Polat), Sabutay Alper, Burak, Muhammed (Dk. 59 Enescan) Fatih, Tuğay (Dk. 58 Atakan), Hakan Can, Uğur (Dk. 46 Alihan), Tayyip Mevlüt

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Sarı kartlar: Tayyip Mevlüt Kaya, Sabutay Alper Bayülken (Efeler 09 SFK), Ali Fırat Horasan, Enes Bağdemir, Halil İbrahim Yazğılı, Onur Garip, Metin Emre Karaal (Anadolu Üniversitesi)

Kırmızı kartlar: Köksal Ayaydın, Tayyip Mevlüt Kaya (Efeler 09 SFK)

Goller: Dk. 12 Tayyip Mevlüt Kaya, Dk. 64 Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Dk. 42 İbrahim Zeytin (Anadolu Üniversitesi) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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