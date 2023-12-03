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Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup etti

3 Aralık 2023 19:27 Son Güncelleme: 19:29 Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Eskişehir deplasmanında rakibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti. Maçta Tayyip Mevlüt Kaya ve Burak Özbakır'ın golleriyle galip gelen Efeler 09 SFK, üç puanı hanesine yazdırdı.