Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Eskişehir deplasmanında rakibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti. Maçta Tayyip Mevlüt Kaya ve Burak Özbakır'ın golleriyle galip gelen Efeler 09 SFK, üç puanı hanesine yazdırdı.
TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Eskişehir deplasmanında rakibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti.
Stat: Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Volkan Kaan Topal, Erdoğan Sertan Akman
Anadolu Üniversitesi: Şener, Rıdvan, Umut, Yasin (Dk. 70 Nuri Fatih), Ulaş (Dk. 62 Onur), İbrahim, Halil İbrahim, Muhammed Emin (Dk. 84 Yiğit), Enes (Dk. 84 Metin Emre), Abdullah, Ali Fırat
Teknik Direktör: Sertaç Gezer
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Köksal, Berkan (Dk. 82 Deniz), Furkan Ç. (Dk. 84 Polat), Sabutay Alper, Burak, Muhammed (Dk. 59 Enescan) Fatih, Tuğay (Dk. 58 Atakan), Hakan Can, Uğur (Dk. 46 Alihan), Tayyip Mevlüt
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Sarı kartlar: Tayyip Mevlüt Kaya, Sabutay Alper Bayülken (Efeler 09 SFK), Ali Fırat Horasan, Enes Bağdemir, Halil İbrahim Yazğılı, Onur Garip, Metin Emre Karaal (Anadolu Üniversitesi)
Kırmızı kartlar: Köksal Ayaydın, Tayyip Mevlüt Kaya (Efeler 09 SFK)
Goller: Dk. 12 Tayyip Mevlüt Kaya, Dk. 64 Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Dk. 42 İbrahim Zeytin (Anadolu Üniversitesi) - AYDIN