Efeler 09 Ömer'i aldı
Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, İskenderunspor'ungenç oyuncusu Ömer Turan'ı renklerine bağladı.
TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, İskenderunspor'un
genç oyuncusu Ömer Turan'ı renklerine bağladı. Altınordu altyapısında futbol hayatına başlayan 22 yaşındaki sol bek ve sol kanat oyuncusu Ömer, sırasıyla Altay U19 ve U21 takımlarının ardından, Bornova Yeşilovaspor ve İskenderunspor'da forma giydi.- Nazilli
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor