Efeler 09 Ömer'i aldı TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, İskenderunspor'ungenç oyuncusu Ömer Turan'ı renklerine bağladı. TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, İskenderunspor'un genç oyuncusu Ömer Turan'ı renklerine bağladı. Altınordu altyapısında futbol hayatına başlayan 22 yaşındaki sol bek ve sol kanat oyuncusu Ömer, sırasıyla Altay U19 ve U21 takımlarının ardından, Bornova Yeşilovaspor ve İskenderunspor'da forma giydi. - Nazilli Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ömer Turan Futbol Efeler Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Efeler 09 Ömer'i aldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.