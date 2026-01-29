Haberler

Altay'da Efe dönüyor

Altay'da Efe dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Altay, Eskişehirspor ile oynayacağı karşılaşmada, cezası sona eren 20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Efe Pehlivan'a teknik ekip karar verecek. Ayrıca Eskişehirspor, Altay taraftarları için bilet fiyatlarını İzmir plakasıyla 35 TL olarak belirledi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak Altay'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki sol kanat Efe Pehlivan'ın cezası sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan amatör lisanslı futbolcular arasında yer alıp 45 gün men cezası alan Efe, cezasını tamamladı. Bu sezon ligde 3 kez forma giyip, son olarak iç sahada oynanan Eskişehir Anadolu Spor müsabakasında görev yapan genç krampon, son 6 müsabakayı kaçırdı. Genç oyuncu için son kararı teknik ekip verecek. Öte yandan Eskişehirspor yönetim Altay'a jest yaparak misafir seyirci için bilet fiyatını İzmir'in plakasına ithafen 35 TL olarak belirledi. İlk yarıda Altay yönetimi, Eskişehirliler için biletleri 26 TL'den satışa sunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz

Dilan'ı çabuk unuttu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir