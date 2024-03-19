EDYAK Kış Dağcılık Kursu Sınavından 10 Sporcu Sertifika Aldı

Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Aktiviteleri Kulübü (EDYAK) federasyon onaylı kış dağcılık kursu sınavından 10 sporcu sertifika alamaya hak kazandı.

6 ile 17 Mart tarihleri arasında Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Aktiviteleri Kulübü'nün Bursa Uludağ'da düzenlediği Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) onaylı kış dağcılık kursu sınavı gerçekleşti. Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri Taner Özer, Basri Topal ve Ahmet Taşcı eğitimleri sonrasında, oldukça zorlu şartlarda gerçekleşen sınavdan geçen 10 sporcu başarılı oldu. EDYAK Başkanı Süleyman Kömürcü, "Dağcılık branşında başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz. EDYAK kulübü olarak sporcularımıza desteklerimiz devam edecek. Kader Erez, Okan Koç, Erdoğan Yağdıran, Feti Can, Fatih Altaş, Gökhan Erdem, Ömer Karaca, Kerem Ayyıldız, Cevat Esen, Fatih Özdoğan isimli sporcularımız TDF'den sertifika almaya hak kazanmışlardır. Başta başarılı olanlar dahil hepsini ayrı ayrı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR