Edson Alvarez Sakatlığını Atlattı, Nice Maçında Forma Giydi

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, sakatlığını atlatarak 5 maç sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Nice karşısında mücadele etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Eylül ayında ülkesinin Japonya ile oynadığı maçta sağ arka uyluğunda hafif kas yaralanması yaşayan Alvarez, sonrasında sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. 27 yaşındaki orta saha Fenerbahçe formasını ilk kez 31 Ağustos'ta Ankara'daki Gençlerbirliği maçında terletti. Meksikalı oyuncu, tedavi sürecinde Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde 1 maçta forma giyemedi.

Edson Alvarez, Nice müsabakasının 64. dakikasında Marco Asensio'nun yerine dahil oldu. - İSTANBUL

