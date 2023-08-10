Edremit Belediyesi Altınolukspor'da yeni başkan seçildi

Edremit Belediyesi Altınolukspor'da yapılan Olağan Genel Kurul'da iş insanı Mehmet Çifci kulüp başkanlığına seçildi. Yeni yönetim kadrosu da belirlendi.

Edremit Belediyesi Altınolukspor'da yapılan Olağan Genel Kurul'da kulüp başkanlığına iş insanı Mehmet Çifci seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Altınolukspor'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Mevcut başkan Filiz Sırma Uluç'un aday olmadığı genel kurulda tek liste ile gidilen seçimlerde kulüp başkanlığına iş insanı Mehmet Çifci seçildi.

Geçen hafta seçimle belirlenen Altınoluk Spor Kulübü yönetim kadrosunun görev dağılımı yapıldı. Yönetim kadrosunun asil üyelerini; Başkan Yardımcıları Ali Kemal Çelik, Mehmet Durmaz, Mali İşler Sorumlusu Erhan Yüksel, Genel Sekreter Filiz Sırma Uluş, Tesis ve İdari İşler Sorumlusu Yaşar İşler, Dış İlişkiler Basın Sorumlusu Serkan Yanık, Altyapı Sorumlusu Ömer Kaya, Voleybol Şube Sorumlusu Filiz Ünal oluşturdu.

Yedek üyeler; Ömer Yaviç, Yolcan Işık, Deniz Sarıtaş, Ebru Yamaç, Yasemin Yılmaz, Hakan Tufan, Muharrem Özhan, Ali Ekizer, Seyit Hasan Yaviç yönetim kadrosuna dahil oldu. Denetim kurulu asil üyeleri; Yasin Bayram, Nalan Korkmaz, Cihan Erbaş oluştururken, yedekler ise Aydın Yılmaz, Hülya Çoban, Kerem Demir olarak belirlendi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden TVF Kadınlar 1. Ligi'nde öncelikle Baş Antrenör Gökhan Durmaz ile yola devam edilirken teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sporcular takıma kazandırıldı. Edremit Belediyesi Altınolukspor Başkanı Mehmet Çifci, bugüne kadar görev yapan başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.