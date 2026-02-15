Haberler

Satranç oyuncuları Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maçta beşinci oyun bitti
Güncelleme:
Büyükusta Ediz Gürel, Hollandalı rakibi Jorden van Foreest ile oynadığı özel maçın beşinci oyununu kaybetti. Maçta toplam skor 3,5-1,5 Van Foreest lehine oluştu.

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, Hollandalı Jorden van Foreest ile karşılaştığı özel maçın beşinci oyununu kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen Ediz Gürel-Jorden van Foreest ikili maçı sürüyor.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasındaki müsabakada beşinci oyun tamamlandı.

İki GM'nin kazanmak için yoğun çaba verdiği mücadelenin sonunda günün kazananı GM Jorden van Foreest oldu.

Böylece maçta skor 3,5-1,5 Jorden van Foreest lehine oluşurken, Van Foreest toplam skorda da 10,5-4,5 önde bulunuyor.

Klasik oyunların 6. turu yarın saat 15.00'te başlayacak.

Kaynak: AA " / " + Fatih Çakmak -
