Edirnespor'da Onur Yaren Ayaydın Yeniden Başkan

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Edirnespor'da başkanlığa yeniden Onur Yaren Ayaydın seçildi.

Muammer Şener Tesisleri'nde düzenlenen ve tek aday olarak gidilen genel kurulda, Onur Yaren Ayaydın yeniden başkanlığa getirildi. Genel kurulda ayrıca kulübün şirketleşmesi için yönetim kuruluna yetki verildi.

Ayaydın, kongre gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta yapılan kongrede çoğunluk sağlanamadığını, bu nedenle kongrenin bugün gerçekleştiğini söyledi.

Kongrede aday çıkmasını ve yeni bir yönetim kurulmasını beklediklerini ancak bunun olmadığını belirten Ayaydın, "Şehrin ismini taşıyan tek profesyonel takımın kayyuma kalmasını istemediğimiz için arkadaşlarla beraber taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarak tekrardan bu görevi üstlendik." dedi.

Ayaydın, kulübün başarısı için şehrin birlik olması gerektiğini dile getirdi.

Sorunları aşmak için çalışacaklarını ifade eden Ayaydın, şunları kaydetti:

"Önümüzde büyük sıkıntılar var. Allah'ın izniyle bunları bir bir aşacağız. Öncelikli hedefimiz bu sene takımı ligde bırakmak. Transfer tahtamız kapalı. Geçen yılki futbolcularımıza 6 milyon lira borcumuz var. Onları ödeyip tahtamızı açıp takımı ligde bırakmak için savaşacağız. Yarın evimizde Orduspor ile oynayacağız. Ordu grubumuzun lider takımı. Şu an elimizde futbolcularımız kalmadı. U-19 takımımızla çıkacağız. Pırıl pırıl gençler var orada. Yarın mücadele edecekler. Neden bir galibiyet olmasın ki?"

Kongreye katılan eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirnespor için tüm şehrin tek vücut olması gerektiğini belirtti.

Futbolcular ve teknik heyet sözleşmeleri feshetmişti

Uzun süredir maddi imkansızlıklarla mücadele eden ve düzenlenen yardım kampanyalarında aradığını bulamayan Edirnespor'da, futbolcular ve teknik heyet kulüpten alacaklarını temin edemeyince geçtiğimiz hafta sözleşmelerini feshederek kentten ayrılmıştı.

17 futbolcunun sözleşme feshettiği Edirnespor, yarın Tunca Futbol Sahası'nda konuk edeceği Orduspor karşısına 19 yaş altı takımıyla çıkacak.