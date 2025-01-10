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Edirnespor'da Maddi Kriz Sözleşmeleri Feshetti

Edirnespor'da Maddi Kriz Sözleşmeleri Feshetti
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Edirnespor'da teknik ekip ve 17 futbolcu, maddi sıkıntılar nedeniyle kulüple olan sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetti. Başkan Onur Yaren Ayaydın, ekonomik destek eksikliği ve krizle başa çıkamadıklarını belirtti.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Edirnespor'da teknik ekip ve oyuncular kulüple sözleşmelerini feshetti.

Maddi sıkıntılarla bir süredir gündeme gelen sarı kırmızılı takıma düzenlenen kampanyalar ve destek çağrıları yetersiz kaldı.

Futbolcular ve teknik heyet kulüpten alacaklarını temin edemeyince sözleşmelerini feshederek kentten ayrıldı.

Takım, 19 yaş altı oyuncularıyla Orduspor maçına hazırlanıyor.

17 futbolcu sözleşmesini feshetti

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcuların alacaklarını veremeyince onların da haklı olarak tek taraflı sözleşmelerini feshettiğini söyledi.

Tüm profesyonel futbolcuların takımı bıraktığını anlatan Ayaydın,"İstediğimiz sponsorlukları sağlayamadık. Ekonomik kriz de var. Şehrin dinamiklerinden de istediğimiz desteği alamayınca takım bu duruma geldi. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama yine olmadı. Şimdi 19 yaş altı takımıyla antrenman yapıyorlar. Orduspor maçına bu takımla çıkacaklar. Biz de yönetim olarak kongre kararı aldık. Yarın çoğunluk sağlanmazsa haftaya kongremizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Ayaydın, kendilerine her konuda destek veren Edirne Valisi Yunus Sezer'e de teşekkür etti.

Takımdan 17 futbolcunun sözleşmesini feshettiğini anlatan Sportif Direktör Ahmet Erginer, Orduspor maçında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Spor
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