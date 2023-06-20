Edirne Valisi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çalışmalar yapıldığını açıkladı

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleneklerine uygun şekilde yaşatıp, geleceğe taşınması için çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7-9 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri değerlendirme toplantısı Vali Kırbıyık, başkanlığında yapıldı. Toplantıda alt komisyonların aldığı kararlar ve yaptığı hazırlıklar değerlendirildi, organizasyonla ilgili planlamalar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, Kırkpınar'ın en iyi şekilde organize edilmesi için kentteki kurumlara sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Edirne'nin yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar'a ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Kırbıyık, "Bu tarihi yaşatmak ve daha da ilerletmek adına hepimizin koordinasyon ve eşgüdümü çok iyi sağlamamız gerekiyor. Herkesin bu sorumluluk duygusuyla hareket etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, kentteki kurumların Kırkpınar'la ilgili çok iyi bir kurumsal hafızaya sahip olduğunu, organizasyonun daha sağlıklı yapılması için bazı değişikliklerin yapılacağını anımsattı.

-"Memnuniyeti artırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Gelecek yıldan itibaren Kırkpınar'a katılımla ilgili değişikliğe gidileceğini aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Stadın da mevcut pozisyonu muhakkak gözden geçirilecektir. Orayla ilgili bir kabuk değişimi olacaktır. Bizim hizmet sunma noktasında asıl hedefleyeceğimiz kitle, izleyicilerimiz. Memnuniyeti artırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada geleneksel Kırkpınar kültürünü yaşatmak için çalışıyoruz. Hepimizin, Türk kültürünün göz bebeği olan bu etkinliği, yağlı güreşin zirvesini, en nitelikli şekilde, en üst düzeyde yapmak gibi bir sorumluluğu var.

Diğer taraftan yağlı güreşlerde devlet desteğini en üst düzeyde almak durumundayız. Merkezi hükümetin kaynaklarından çok daha fazla yararlanmamız lazım. O işin anahtarını da federasyon olarak görüyoruz. Şimdi temel odağı burası olan doğrudan buraya odaklanan bir federasyonumuz var. Federasyonumuzun Kırkpınar ile özdeşleşmesinden biz mutlu oluruz. Belediye zaten bu işin doğal paydaşı, ayrılması mümkün değil. Belediyeyle federasyonun daha fazla sorumluluk alacağı, daha fazla işin içine gireceği bir noktaya çekmemiz gerekiyor."

Toplantıya, vali yardımcıları Zafer Karamehmetoğlu ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile ilgili kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.