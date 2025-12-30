Haberler

Tunca Nehri kano sporuna hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tunca Nehri'nde kano sporunun yaygınlaşması için teknik çalışmalar başlatacaklarını duyurdu. Sezer, ayrıca Meriç Nehri'nde kürek sporunun da gelişmesine yönelik projeler olduğunu belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tunca Nehri'nde kano sporunun yapılabilmesi için teknik çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kürek sporunun önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, Edirne'nin bu alanda artık önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Kürek sporunun yanı sıra kanonun da geliştirilmesini hedeflediklerini ifade eden Sezer, Meriç Nehri'nde kürek, Tunca Nehri'nde ise kano sporunun yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Tunca Nehri'nde kano sporunun yapılabilmesi için teknik düzenlemeler planladıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Kano için Tunca Nehri'ni düşünüyoruz, nehri biraz yükselteceğiz. Orası butik ve güzel bir yer. Suyu yükseltebilirsek bu işi çözecek gibiyiz. Sel kapanı gibi alçılır kapanır sistem yaptırıyoruz. Bir metre yükseklik yapsak geriye doğru yönlendiği için iki metreyi geçiyor. Bize de yeterli o. Tunca Nehri'nin çevresine de düzenleme yapacağız. Meriç Nehri gibi olacak."

Vali Sezer, Meriç Nehri'nin olası taşkınlarında "sigorta" görevi gören baypas kanalında da su tutulmasının planlandığını belirterek, bu çalışmayla kent merkezinde üç nehrin aktif hale geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor

Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı