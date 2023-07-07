Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı

Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662'ncisi Sarayiçi Er Meydanı'nda bugün minik pehlivanların müsabakalarıyla başladı. Kırkpınar'da bu yıl toplam 2 bin 141 pehlivanın kayıt yaptırdığı ve 14 kategoride güreşçilerin mücadele edeceği belirtildi.