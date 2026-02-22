Edirne'de Yağış Sonrası Maçlar Ertelendi

EDİRNE'de etkili olan sağanak sonrası saha zeminlerinin bozulması nedeniyle bu hafta oynanacak 2 amatör lig maçı, hakemler tarafından ertelendi.

Edirne 1'inci Amatör Lig A Grubu'nda yer alan Subaşıspor ve Yenimahalle, Spor Subaşı Sahası'nda; Süper Amatör Lig'te mücadele eden Kırcasalihspor ve Anafartalarspor ise Kırcasalih Sahası'nda karşılaşacaktı. Saat 14.00'te, kentte oynanacak karşılaşmalar öncesi sahayı kontrol eden orta hakemler, yağış sonrası saha zeminlerinin zarar görmesi nedeniyle karşılaşmaları erteledi. Her 2 maç da Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından belirlenecek tarihlerde oynanacak.

