Edirne'de Gumball 3000 Rallisi Coşkusu

Edirne Selimiye Meydanı'nda, dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden biri olan Gumball 3000 Rallisi kapsamında lüks ve spor araçlar sergilendi.

İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'ndan start alan araçlar, Türkiye'den ayrılmadan önce Edirne'de mola verdi.

Ralli kapsamında ilgi çekici araçların bir bölümü, Selimiye Meydanı'nda tur attı.

Otomobil meraklıları araçlara yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ise oluşan renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

"Edirne ve Selimiye'yi tanıtma fırsatı bulduk"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Gumball 3000 Rallisi kapsamında kente gelen lüks ve spor otomobillerin ilgi gördüğünü söyledi.

Dünyaca ünlü bir etkinliğin Edirne'den geçmesinin önemli olduğunu belirten Soytürk, "138 araç Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek İbiza'ya kadar devam edecek. Gençlerin özellikle büyük teveccühü var. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu araçlarla birlikte Edirne ve Selimiye'yi tanıtma fırsatı bulduk." dedi.

Araç sürücülerinden Can Eyilik ise rallinin Türkiye ayağında otomobil sürmenin keyfini yaşadığını dile getirdi.

Organizasyonun bu yıl 26. kez düzenlendiğini dile getiren Eyilik, "Çok prestijli bir organizasyon. 5000 kilometreye yakın araç sürecekler. Çok keyifli bir ralli." diye konuştu.

Vatandaşlardan Arda Demirer de araçları çok etkileyici bulduğunu kaydetti.

İspanya'da sona erecek

1999 yılından bu yana düzenlenen Gumball 3000 Rallisi, hızdan çok yaşam tarzı, kültür ve uluslararası etkileşimi ön plana çıkarıyor. Katılımcılar İstanbul'un ardından Bükreş, Belgrad ve Floransa şehirlerinde duraklayacak. Ralli, İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek.