Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Devam Ediyor

Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, master kategorisi yarışlarıyla son gününe girdi. 30 kulüpten 400'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda, final yarışları sonrası tören gerçekleştirilecek.

Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası son gün yarışlarıyla devam ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen organizasyon cuma eleme yarışlarıyla başlamıştı.

Organizasyonun üçüncü günü yarışları master kategorisiyle başladı. Bugün kadın ve erkek klasmanlarında, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde mücadeleler gerçekleşecek.

30 kulüpten 400'e yakın sporcunun katıldığı şampiyona, final yarışları sonrası düzenlenecek törenle sona erecek.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Spor
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.