Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Tamamlandı

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu mücadele etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Şampiyonada 19 yaş altı erkekler ve kadınlar kategorisinde Galatasaray şampiyon oldu.

17 yaş altı kadınlar ve erkekler kategorilerinde ise birinciliği Fenerbahçe elde etti.

15 yaş altı erkekler kategorisinde Beşiktaş, kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupaları, Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye Kürek Federasyonu Başkan Vekili Tolga Saygılı, Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Nesim İba, Ferdiye Erdoğan ve Bekir Sevimli verdi.