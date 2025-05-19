Edirne'de Galatasaray Bayrağı Yırtıldı, Esnaftan Tuhaf İtiraflar

Edirne'de Galatasaray Bayrağı Yırtıldı, Esnaftan Tuhaf İtiraflar
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Edirne'de Galatasaray'ın şampiyonluğu için asılan dev bayrak, Fenerbahçe taraftarları tarafından yırtıldı. Olayın ardından esnaftan ilginç yorumlar geldi ve bayrağın yırtılması taraftarlığa yakışmadı denildi.

Edirne'de, Galatasaray'ın şampiyonluğu için asılan dev 5 yıldızlı bayrak, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından gece geç saatte yırtıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne'de de büyük bir coşku yaşandı. Gece geç saatlerde eğlence mekanında çıkan Fenerbahçeli 3 taraftar, caddede asılı olan 5 yıldızlı sarı-kırmızılı bayrağı yırtarak olay yerinden kaçtılar.

Bayrak yırtıldı ama geride fotoğrafı unuttular

Gece saat 03.00 civarı caddede asılı olan bayrağı indiren ve olay yerinden kaçan 3 arkadaş, hesap edemedikleri bir durumu unutulur. Eğlence mekanında çektikleri ve hatıra olarak aldıkları fotoğrafı, Galatasaray bayrağının asılı olduğu yerin yan tarafına bırakarak olay yerinden kaçtılar.

"Bayrak alıp gelsinler şikayetçide olmayız"

Cadde esnafı Ugur Bayraktar, "Geçem hafta esnaflar ile aldığımız 5 yıldızlı dev Galatasaray bayrağını gece 3 civarında yoldan geçen ve alkollün de etkisi ile olduğunu düşünüyorum, bayrağı yırtıp alıp gidiyorlar. Genç kardeşlerimizden şikayetçi değilim, yeni bir bayrak alıp gelip özür dilesinler, başka bir şey istemiyorum" dedi.

Esnaf Ahmet Üstüner ise, "Hakları, bayraklarını asacaklar. Yapılan yanlış yırtma indirme olmamalı" ifadesini kullandı. Başka bir esnaf Fatih Gezer de yapılan bayrak yırtma ve indirme girişimlerinin taraftarlığa yakışmadığını belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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