Edirne'de Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi taraftar gerginliği

Edirne'de Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde, taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İddiaya göre, iki takımın taraftar grupları 15 Temmuz Parkı yakınlarında karşı karşıya geldi. Başlangıçta sözlü tartışma olarak başlayan olay, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek grupları ayırdı ve durumu kontrol altına aldı. Yetkililer, taraftarları sağduyulu olmaya ve olası provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı