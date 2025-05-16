Edirne'de Engelliler Haftası İçin Dostluk Maçı Düzenlendi

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler ile Edirnespor arasında dostluk maçı düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen karşılaşma, kentteki bir halı sahada gerçekleştirildi. Engellilerden oluşan Güçlü Ailespor ile TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor'un karşı karşıya geldiği maçı, Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya yönetti.

Maçın başlama vuruşunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu yaptı. Karşılaşma, normal süresi berabere tamamlandıktan sonra penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 5-1 üstünlük sağlayan Güçlü Ailespor, büyük sevinç yaşadı.

Müsabakayı izleyen engelli aileleri de tribünlerden çocuklarına destek verdi.