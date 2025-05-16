Edirne'de Engelliler Haftası İçin Dostluk Maçı Düzenlendi

Edirne'de Engelliler Haftası İçin Dostluk Maçı Düzenlendi
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Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla, Güçlü Ailespor ile Edirnespor arasında gerçekleştirilen dostluk maçı büyük heyecan yarattı. Maçta penaltı atışları sonucunda Güçlü Ailespor galip geldi.

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler ile Edirnespor arasında dostluk maçı düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen karşılaşma, kentteki bir halı sahada gerçekleştirildi. Engellilerden oluşan Güçlü Ailespor ile TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor'un karşı karşıya geldiği maçı, Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya yönetti.

Maçın başlama vuruşunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu yaptı. Karşılaşma, normal süresi berabere tamamlandıktan sonra penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 5-1 üstünlük sağlayan Güçlü Ailespor, büyük sevinç yaşadı.

Müsabakayı izleyen engelli aileleri de tribünlerden çocuklarına destek verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
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