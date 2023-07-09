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Edirne'de 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Son Gün Karşılaşmaları Başladı

Edirne'de 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Son Gün Karşılaşmaları Başladı

Spor Haberleri

Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı. Minik 1 ve minik 2 kategorisindeki pehlivanların çayır salınmasıyla başlayan güreşler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı. Minik 1 ve minik 2 kategorisindeki pehlivanların çayır salınmasıyla başlayan güreşler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Spor

Edirne Spor Haberler

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