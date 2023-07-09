Edirne'de 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Son Gün Karşılaşmaları Başladı
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Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı. Minik 1 ve minik 2 kategorisindeki pehlivanların çayır salınmasıyla başlayan güreşler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı. Minik 1 ve minik 2 kategorisindeki pehlivanların çayır salınmasıyla başlayan güreşler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Spor
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