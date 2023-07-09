Edirne'de 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Son Gün Karşılaşmaları Başladı

Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı. Minik 1 ve minik 2 kategorisindeki pehlivanların çayır salınmasıyla başlayan güreşler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı. Minik 1 ve minik 2 kategorisindeki pehlivanların çayır salınmasıyla başlayan güreşler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler Edirne Spor Haberler