Edirne'de 21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de düzenlenen 21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası tamamlandı.

Edirne Spor Salonu'ndaki organizasyonda Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan 150 sporcu mücadele etti.

Takım müsabakalarında finalde Yunanistan'a 4-3 mağlup olan Türkiye ikinci oldu.

Organizasyonu ilk sırada tamamlayan Yunanistan Milli Takımı'na madalyalarını ve kupasını Balkanlar Judo Federasyonu Başkanı Branislav Crnogorac takdim etti.

İkinci olan Judo Milli Takımı'na, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır, üçüncü Romanya'ya Türkiye Judo Federasyonu Genel Sekteri Ahmet Emrah Beşe, diğer üçüncü takım Bosna Hersek'e ise Balkanlar Judo Federasyonu Genel Sekreteri Deniz Şilli madalyalarını ve kupasını verdi.

Bireysel başarı kazanan sporculara da madalyaları takdim edildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine, Edirne'de uluslararası bir organizasyona imza attıklarını belirterek, şampiyonaya katılan tüm sporcuları ve teknik heyetleri tebrik etti.

Crnogorac da Edirne'de profesyonel bir organizasyon gerçekleştirildiğini ve şampiyonaların süreceğini kaydetti.