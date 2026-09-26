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Edirne'de 200 sporcu Kürekte Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün yarışıyor

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Edirne'de 200 sporcu Kürekte Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün yarışıyor
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Edirne'de düzenlenen Kürekte Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları başladı. Meriç Nehri'ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda 20 kulüpten 200 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, yarın final yarışlarıyla sona erecek.

Edirne'de düzenlenen Kürekte Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 20 kulüpten 200 sporcu mücadele ediyor.

İlk gün yapılan eleme yarışlarında başarı gösteren kürekçiler, şampiyonanın ikinci gününde final serilerinde dereceye girebilmek için çekişiyor.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Mehmet Mumcuoğlu, AA muhabirine, sezonun klasik kürek branşındaki son yarışının Edirne'de yapıldığını söyledi.

Erkekler kategorisinde 9 yarışın yer aldığını ve en yüksek puanı toplayan kulübün kupayı müzesine götüreceğini belirten Mumcuoğlu, "Kulüp olarak 5 yarışa katılacağız ve iddialıyız. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağıız. Edirne'ye başarılı bir kulüp olarak adımızı duyurmak istiyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, yarın final yarışlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
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