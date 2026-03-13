Haberler

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de 3-3 devam ederken yarıda kalan İpsalaspor–Yeniimaretspor maçının devamı için sahada sadece bir penaltı atışı yapılacak ve Yeniimaretspor bu vuruş için 113 kilometre yol gidecek.

Edirne'de oynanan amatör lig karşılaşmasında yaşanan ilginç olay futbol gündemine damga vurdu. Yarıda kalan bir maçın tamamlanması için sahada yalnızca tek bir penaltı atışı yapılacak.

MAÇ PENALTI KARARI SONRASI YARIDA KALDI

İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında oynanan ve 3-3 devam eden karşılaşmanın uzatma dakikalarında Yeniimaretspor lehine penaltı kararı verildi.

Bu kararın ardından İpsalaspor cephesi hakeme yoğun itirazda bulundu. İtirazların büyümesi üzerine İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmeyi reddettiği öğrenildi. Bunun üzerine hakem karşılaşmayı erteledi.

SAHADA SADECE PENALTI ATIŞI YAPILACAK

Olayın ardından yapılan değerlendirmede karşılaşmanın tamamen yeniden oynanması yerine yalnızca penaltı atışının yapılmasına karar verildi. Penaltının kullanılmasıyla birlikte maçın da sona ermesi bekleniyor.

113 KİLOMETRE YOL GİDECEKLER

Yeniimaretspor, yalnızca bu penaltı vuruşunu kullanmak için yaklaşık 113 kilometre yol kat ederek sahaya çıkacak.

Şaziye Ceyhan
Haberler.com
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü

Gözünü İran'a çeviren Trump'a Irak'ta şok! ABD'ye 4 tabut daha gitti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

penaltıyı atacak kişi gitsin tek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

Ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var