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Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret etti

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Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret ederek Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Teknik Direktör Olcay Şahan ile görüş alışverişinde bulundu. Terzic, Dortmund ile elde ettiği başarıları konuştu.

Borussia Dortmund ile büyük başarılara imza atan Edin Terzic, TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'yu ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan ile bir araya gelen deneyimli teknik adam, görüş alışverişinde bulundu.

Alman ekibi Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırmıştı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.

Altınordu U-11 Takımı İzmir birincisi

Öte yandan Altınordu U11 Takımı, U11 İzmir Ligi 1. Grup birinci olarak tamamladı. Altınordu'nun gençleri, ligin bitimine bir hafta kala öncesinde Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçla ligi lider bitirmeyi garantiledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Seyit Mehmet Özkan Borussia Dortmund Olcay Şahan Edin Terzic Altınordu Dortmund Spor Güncel Haberler

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