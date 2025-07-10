Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı

Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı
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Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu.

1+1 YILLIK İMZA ATTI

İtalya Serie A ekibi Fiorentina, Edin Dzeko'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız golcü, Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada Dzeko'ya 'Ailemize Hoş Geldin' ifadeleri kullanıldı.

Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı

FENERBAHÇE KARİYERİ

Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve takımda geçirdiği iki sezonda 99 maçta süre bulan Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı. Deneyimli golcü, iki yılın ardından yeniden İtalya'ya dönmüş oldu.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTT:

O takımda da karakteri gereği çok sevilirde Fenerbahçe nin ona yaptığı uğurlama töreni kadar karaktersizce bi hareket umuyorum ki bir daha görmesin... Bi Fenerbahçeli olarak, beni o görüntü çok üzmüştü...

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