Inter ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 37 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını belirtti. Edin Dzeko kaç yaşında, doğum tarihi ne? Edin Dzeko bonservisi ne kadar?

Inter ile sözleşmesi biten Edin Dzeko, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, futbolcuyla görüşmelere başlandığını duyurdu. Edin Dzeko kaç yaşında, doğum tarihi ne?

EDİN DZEKO KAÇ YAŞINDA, DOĞUM TARİHİ NE?

Doğum tarihi : 17 Mart 1986 (37 yaşında),

Saraybosna, Bosna-Hersek

Edin Dzeko (d. 17 Mart 1986), Boşnak millî futbolcudur. forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu, Serie A ekiplerinden Inter takımında forma giymektedir. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının da kaptanlığını yapmaktadır. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının en çok gol atan futbolcusu konumundadır.

Üst üste üç yıl, Bosna'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bosna Hersek'teki futbol taraftarları ve gazeteciler tarafından, "Bosnalı Elmas" veya "Elmas" (Boşnakça: "Bosanski Dijamant" ya da "Dijamant") lakabı takıldı. Roma'ya transfer olmadan önce Manchester City'de forma giyen Dzeko, 2008-09 sezonunda Bundesliga'yı kazandığı Alman kulübü VfL Wolfsburg'da gösterdiği performansla dikkat topladı. O sezon ligde attığı 26 gol ile en fazla gol atan ikinci oyuncuydu. Dzeko, 2009-10 sezonunda ise attığı 26 golle gol kralı oldu. Ayrıca her iki sezonda da on asist yaptı.

Dzeko, 2011-12 Premier League sezonunda, White Hart Lane'de Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta, Manchester City formasıyla bir maçta dört gol attı. O sezonun son lig maçında, Queens Park Rangers karşısında son dakikalara 1-2 geride giren City, 90+2'de Dzeko ve 90+4'te Sergio Agüero'nun golleriyle maçı 3-2 kazanarak 44 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandı. Dzeko, daha sonra yaptığı açıklamada, attığı bu golün kariyerinin en önemli gollerinden birisi olduğunu belirtti. Dzeko, 3 Mart 2018'de Roma formasıyla 50. lig golünü attı ve böylece Avrupa'nın en büyük beş liginin üçünde 50 gol atan ilk oyuncu oldu.