Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım
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Edin Dzeko, Fenerbahçe kariyeri sonrasında Serie A'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, Bologna ile görüşmelerini sürdürüyor.

İki sezon formasını giydiği Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, gelecek sezon İtalya Serie A'ya geri dönebilir.

BOLOGNA İLE GÖRÜŞÜYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre; Kariyerinde daha önce Serie A'da Roma ve Inter formaları giyen Dzeko'ya İtalya'dan bir talip daha çıktı. Haberde, Bologna'nın Dzeko'ya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Yıldız ismin teklifi kabul etmesi durumunda Dzeko iki sezonluk aranın ardından İtalya'ya geri dönecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki sezonda toplam 99 maça çıkan Dzeko, 46 gol atarken, 18 golün de asistini yapmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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