Edin Dzeko Fenerbahçe'ye Veda Edip İstanbul'dan Ayrıldı

Edin Dzeko Fenerbahçe'ye Veda Edip İstanbul'dan Ayrıldı
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39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, Fenerbahçe ile yollarını ayırarak İstanbul'dan Bosna Hersek'e döndü.

FENERBAHÇE'YE veda eden 39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü dün yaptığı açıklama ile Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etmişti. Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı. Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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