Edin Dzeko, Fenerbahçe ile 19. Golünü Attı
Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko, Anderlecht'e karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde takımının 3-0 galibiyetine katkı sağlayarak bu sezonki 19. golünü kaydetti. Bu maçta 42. dakikada fileleri havalandıran Dzeko, ligde ve Avrupa'da da etkileyici bir performans sergileyerek önemli bir başarıya imza attı.
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Anderlecht filelerini havalandırarak bu sezonki 19. golünü kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken, Edin Dzeko da 1 gole imza attı. Mücadeleye kaptan olarak 11'de başlayan Dzeko, 42. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı. Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag ve Midtjylland maçlarını da boş geçmezken, bugün de yaşadığı gol sevinciyle bu organizasyonda 3. golünü kaydetti.
38 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formaya bu sezon 19. golüne ulaştı.
Edin Dzeko, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini alkışlarla Anderson Talisca'ya bıraktı. - İSTANBUL