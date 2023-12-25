Üye Girişi
Haberler

Edin Dzeko'dan Galatasaray için olay yorum: Penaltı için ağlıyorlar

Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, sosyal medya üzerinden Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına tepki gösterdi. Dzeko, "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri" dedi. Dzeko'nun bu yanıtı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmaları alevlendirdi.

Derbide 0-0 berabere kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, maç sonuna damga vurmaya devam ediyor. Icardi'nin gözündeki morluğu paylaşan sarı-kırmızılılara Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan sert yanıt geldi.

DZEK'DAN BOMBA YORUM

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına tepki gösterdi. Sarı lacivertli takımın yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan Fabrizio Romano'ya cevap verdi.

"PENALTI İÇİN AĞLIYORLAR"

Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Ciddi ol Fabrizio, bundan daha iyisini yapabilirsin" dedi.

Edin Dzeko'dan Galatasaray için olay yorum: Penaltı için ağlıyorlar

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

1000

Yorumlar (1)

SAMET TEMAS:

sen eyt'den alacağın parayla kendine bi baston al da çok konuşma kardeş

Yanıtla00
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title