Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

Almanya Bundesliga II'de zirvede yer alan Schalke 04, tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun transferi için önemli bir adım attı. Alman ekibinin, Bosnalı futbolcu ile sözlü anlaşma sağladığı öğrenildi.

FIORENTINA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sky'da yer alan habere göre Schalke 04, Edin Dzeko ile anlaşmaya varırken, transferin resmiyet kazanması için Fiorentina ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

BUNDESLIGA II YOLCUSU

Fiorentina forması giyen Edin Dzeko, Bundesliga II'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibine transfer olan 39 yaşındaki golcü, burada beklenen performansı sergileyemedi. Edin Dzeko, Fiorentina'da bu sezon 18 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.