Ederson'un Süper Lig Performansı Dikkat Çekiyor

Ederson'un Süper Lig Performansı Dikkat Çekiyor
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 1 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

FENERBAHÇE'NİN 32 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 1 gol yedi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Gaziantep FK maçında da kalesini gole kapatan Ederson, Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta sadece 1 gol yedi. 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 1-0 kazanılan Trabzonspor ve 2-0 kazanılan Antalyaspor maçlarında da gole izin vermemişti. Ederson, Süper Lig'deki tek golünü Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçta yedi. Ederson böylelikle Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ündü kalesini gole kapatmış oldu.

Ederson, 1'inci hafta erteleme maçı olan Alanyaspor karşılaşmasında oynama izni olmadığı için Samsunspor ile Fatih Karagümrük müsabakalarında ise sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

